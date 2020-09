Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii au emis mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele femeii care a intrat cu mașina in motocicleta unui polițist, pe Calea Eroilor din Buzau. Anda Vladescu are 32 de ani, de profesie psiholog, lucreaza la RA-APPS București.Femeia care a provocat accidentul din Buzau…

- Un barbat a ajuns marți seara la spital, dupa ce a fost lovit de un autoturism pe strada Fierarilor din Gherla, langa liceul Petru Maior. Din primele informații, in jurul orei 20.30, un tanar in varsta de 20 de ani, in timp ce se deplasa pe strada Fierarilor, din direcția autogarii spre strada Bobalna,…

- Doi pietoni au fost raniți, luni seara, de o mașina in Capitala. Anterior, mașina se izbise de un alt autoturism, dupa care a lovit patru mașini parcate.Brigada Rutiera a fost sesizata despre accidentul produs la intersecția dintre Str. Maria Rosetti si Str. I.L. Caragiale, potrivit mediafax.ro.…

- Vineri, 17 iulie a.c., pe Drumul Județean 108 D, intre localitațile Cristur și Dobrin, un barbat, in varsta de 61de ani, din comuna Dobrin, s-a angajat in traversarea neregulamentara a strazii, moment in care a fost acroșat de un autoturism, condus de un tanar de 26 de ani, tot din comuna Dobrin. In…

- Un barbat din judetul Olt a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul oamenilor legii si a lovit cu masina un politist care a incercat sa-l imobilizeze. Barbatul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar masina o luase fara acordul proprietarului.

- Incidentul a avut loc in comuna Coșești din judetul Argeș. Totul a pornit de la un apel la 112 care anunța ca barbatul, de 48 de ani, beat crița, voia sa distruga o mașina cu un par. "Imediat la fața locului s-au deplasat polițiștii care l a gasit pe drum. La vederea politistilor ar fi atacata…

- Copil de 7 ani, lovit mortal de o masina, la Cervenia in Eveniment / on 04/07/2020 at 18:30 / Un copil de 7 ani si-a pierdut viata, sambata seara, dupa ce a fost lovit de o masina pe DJ506, pe raza localitatii Cervenia. Potrivit IPJ Teleorman, copilul era nesupravegheat cand s-ar fi angajat…