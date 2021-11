Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor isi alege marti presedintele, postul ramanand vacant in urma demisiei lui Ludovic Orban. Liderul PSD Marcel Ciolacu si-a anuntat deja candidatura. De asemenea, urmeaza sa fie completat si Biroul Permanent in conditiile in care mai multi lideri, printre care Florin Roman, Sorin Grindeanu…

- Liderul UDMR, Hunor Kelemen, a spus, la interviurile Digi24.ro, ca este de parere ca in acest moment ar trebui pastrata cota unica in Romania, deși se pot discuta „mai multe variante” pe viitor. Kelemen spune ca „in 2022 sigur ramanem cu sistemul actual, nici nu se poate schimba”. Anterior, Marcel Ciolacu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, in fața sediului central al partidului, ca a discutat cu medicul Alexandru Rafila și cu liderul de grup din Camera Deputatilor, Alfred Simonis, despre implementarea certificatului verde la locul de munca, informeaza Agerpres . Intrebat ce sanse sunt…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, a facut marți, intr-o declarație de presa susținuta in Parlament, un apel pentru refacerea coaliției de guvernare PNL-USR-UDMR, avertizand ca o alianța intre PNL și PSD ar fi una „toxica” care ar avea ca scop pastrarea privilegiile și impiedicarea modernizarii Romaniei.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca toate scenariile raman deschise in continuare. In ce privește faptul ca Sorin Grindeanu a fost votat președinte interimar la Camera Deputaților, Ciolacu se bucura ca acesta a reușit sa stranga majoritatea.

- Presedintele PSD, deputatul Marcel Ciolacu, anunta ca s-a vaccinat, miercuri, cu a treia doza de vaccin anti-COVID, alaturi de liderul social democrat imunizandu-se si secretarul general al partidului, Paul Stanescu, si alti membri ai PSD. Intr-o postare pe Facebook, deputatul Marcel Ciolacu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta, intr-o postare pe Facebook, ca Romania are azi cea mai scumpa piata spot a energiei din Europa, iar social democratii vor „construi saptamana viitoare o majoritate concreta pentru a trece prin Parlament plafonarea prețurilor la energie și gaze”. „In vreme ce…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au fost convocate din nou pentru luni, la ora 12,00, pentru a stabili calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depuse vineri noaptea de parlamentarii USR PLUS si AUR. Ședința vine in plin scandal al semnatturilor pe moțiunea de cenzura,…