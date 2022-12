Stiri pe aceeasi tema

- Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Prezent in studioul GSP Live este Gabriel Glavan, șeful departamentului de scouting de la UTA Arad, și ne va oferi cele mai tari informații și secrete din meseria sa. Cum descopera scouterii jucatori in strainatate? Ce transferuri…

- Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Prezent in studioul GSP Live, prin Skype, este fostul atacant al celor de la ASA Targu Mureș, Petrolul și Sepsi, Victoraș Astafei (35 de ani). Urmarește emisiunea pe site, pe pagina de Facebook sau pe canalul de YouTube al Gazetei…

- Alberto Boțoghina revine cu o ediție speciala GSP Live, cu ocazia meciului amical dintre Romania și Slovenia. Invitatul jurnalistului in studio este fostul internațional Stelian Stancu. Emisiunea incepe la 18:00, cu 30 de minute inaintea meciului de la Cluj, și revine la pauza și la final, cu analize…

- Alberto Boțoghina vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la 09:01. Invitați sunt jurnalistul Gazetei Sporturilor, Alex Barbu, și fostul internațional roman, Ionuț Rada. Urmarește emisiunea pe site, pe facebook, dar și pe youtube-ul Gazetei Sporturilor.

- FCSB și UTA Arad se intalnesc in etapa #14 din Superliga Romaniei. Alberto Boțoghina și impresarul Bogdan Apostu prefațeaza duelul de pe Arena Naționala. Reporterul GSP.RO Vlad Nedelea ne aduce toate informațiile de la stadion. Urmarește emisiunea pe site, pe pagina de Facebook sau pe canalul de YouTube…

- Alberto Boțoghina vine cu o noua ediție marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la 09:01. Invitata este multipla campioana mondiala la Wushu, Sonia Grindeanu. Sportiva are 3 titluri mondiale, 15 europene și 26 naționale. Urmarește emisiunea pe site, pe facebook sau pe pagina de youtube a Gazetei…

- Alberto Boțoghina revine cu o noua emisiune marca GSP Live, astazi, de la ora 9:01. Invitat este antrenorul Gheorghe Mihali, fost internațional și component al „Generației de Aur”. Vom discuta, impreuna, despre starea actuala a sportului romanesc, evoluțiile echipelor in Conference League și multe altele.…

- Alberto Boțoghina revine cu o noua emisiune marca GSP Live, astazi, de la ora 9:01. Invitat in studio este jurnalistul Alexandru Barbu, alaturi de care vom comenta cele mai importante subiecte din sport: victoria Craiovei in derby-ul cu FCSB, situația dificila in care se afla echipa lui Nicolae Dica…