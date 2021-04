Asociația Naționala a Specialiștilor in Beauty din Romania (ANSBR) s-a inființat oficial și vine in sprijinul industriei de beauty prin apararea intereselor membrilor asociației, sprijinirea inițiativei si a parteneriatului public privat , elaborarea de proiecte de acte normative cu incidența asupra domeniului cat și prin monitorizarea modului de aplicare a legislației și strategiei in industria de beauty. Cristi Pascu, Președintele ANSBR, a declarat: „ Am simțit nevoia de coagulare a tuturor celor implicați in activitațile industriei de beauty intr-o singura voce, unitara, care sa ne reprezinte…