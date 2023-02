Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru a fost uluit de faza primului gol din partida dintre Universitatea Craiova si CFR Cluj. Fostul international s-a declarat socat de cum a gestionat trupa lui Dan Petrescu faza fixa din care Andrei Ivan a deschis scorul. Universitatea Craiova a reusit o victorie extrem de importanta cu…

- Universitatea Craiova a reusit sa-si adjudece victoria in fata echipei CFR Cluj, sambata seara, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in etapa 25 din Superliga. Eroul Stiintei a fost capitanul Andrei Ivan, autorul ambelor goluri. La finalul partidei din Banie, antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu, a fost impacat…

- Cristian Manea (25 de ani), fundaș dreapta la CFR Cluj, s-a plans dupa 0-2 cu CSU Craiova de cateva dintre deciziile luate de „centralul” Marcel Birsan. Lovitura libera in urma careia oltenii au deschis scorul a fost dictata dupa un duel intre Manea și Ivan. Fundașul CFR-ului a intrat prin alunecare…

- CS Universitatea Craiova a invins sambata seara, pe teren propriu, scor 2-0, formatia CFR Cluj, intr-un meci din etapa a 25-a a Superligii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Un titular de la CFR Cluj este in pericol sa rateze derby-ul cu FCSB. Chiar Dan Petrescu a facut anunțul ingrijorator, la conferința de presa dinaintea partidei din Gruia. Dan Petrescu a dezvaluit ca Cristi Manea este in pericol sa rateze partida cu FCSB. Staff-ul medical al campioanei Romaniei va oferi…

- Atacantul formatiei Universitatea Craiova , Andrei Ivan, considera ca echipa se prezinta bine dupa cantonamentul din Antalya. In ceea ce-l priveste, „Jdechi“ a spus ca isi doreste sa marcheze cat mai mult in partea a doua a campionatului. „Ne-a incarcat foarte mult Mister (Eugen Neagoe). Sunt optimist!…

- Clubul fanion termina anul 2022 la jumatatea clasamentului Superligii, iar inceputul lui 2023-returul debutand la sfarșitul lui ianuarie -se anunța a fi unul de foc! Mai sunt inca patru meciuri in sezonul regular, la Ploiești urmand sa vina și doua candidate la titlu, campioana en-titre CFR Cluj și…

- Fundașul senegalez Ibrahima Mbaye (28 de ani), fotbalist cu peste 140 de meciuri in Serie A, a semnat in septembrie cu CFR Cluj, dar nu a debutat inca pentru ardeleni. Impresarul lui Mbaye regreta alegerea și spune ca ii va cauta alta echipa clientului sau in iarna. Ibrahima Mbaye, ex-Inter și Bologna,…