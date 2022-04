Stiri pe aceeasi tema

- Mandatul lui Valer Dorneanu in funcția de președinte CCR expira in cateva saptamani, ceea ce inseamna ca vor fi alegeri pentru postul de președinte la Curtea Constituționala. Comisia Juridica din Camera Deputaților audiaza, miercuri, 27 aprilie, candidații la funcția de membru al CCR. Unul dintre acești…

- Anul acesta pare sa marcheze o schimbare majora in industria turismului, in condițiile in care tot mai multe țari renunța la restricții dupa pandemia COVID-19, inclusiv in Romania. Tendința de revenire la comportamentele de mobilitate de dinainte de pandemie și reluarea calatoriilor in strainatate s-au…

- Candidatii USR pentru ocuparea noilor posturi de magistrati ai Curtii Constitutionale sunt judecatorul Cristi Danilet si avocatul Peter Eckstein-Kovacs, potrivit unui comunicat de presa al partidului. „Nicio o reforma profunda nu se va putea realiza in urmatorii ani cu o Curte Constitutionala antireformista…

- Candidații USR pentru ocuparea noilor posturi de magistrați ai Curții Constituționale sunt judecatorul Cristi Danileț și avocatul Peter Eckstein-Kovacs, „doi profesioniști care și-au dovedit nu numai competențele de-a lungul timpului, cat mai ales moralitatea incontestabila”. „Nicio o reforma profunda…

- Nu uitam! La data de 19 martie 1907, Parlamentul ungar a votat legile scolare (Legile Apponyi) in vederea intaririi procesului de maghiarizare fortata a nationalitatilor din cuprinsul statului ungar. La data de 19 martie 1907, Parlamentul ungar vota legile scolare (Legile Apponyi) vizand desfiintarea…

- Un moment de cotitura pentru criza refugiaților in Europa a fost in aprilie 2015, cand cel puțin 5 vapoare avand la bord circa doua mii de imigranți s-au scufundat in Marea Mediterana, pentru ca nu aveau unde sa mearga, incident care s-a soldat cu peste 1.200 de victime. Pe atunci, Klaus Iohannis și-a…

- „Sunt suficiente stocuri de materie prima. Romanii nu trebuie sa iși faca griji din acest punct de vedere. Romania produce suficient pentru acoperirea consumului intern și are capacitatea de a se susține singura din punct de vedere alimentar”, a declarat ministrul Adrian Chesnoiu, potrivit unui comunicat…

- Incorporarea romanilor in armata este un subiect care intereseaza acum pe toata lumea. In contextul diferitelor evenimente curente, interne și/sau internaționale, un subiect precum cel ce privește posibilitatea prin care efectuarea serviciului militar in Romania devine obligatorie poate prezenta interes.…