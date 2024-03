Cristi Borcea, un nou proces! Cine l-a chemat la tribunal!

Stiri pe aceeasi tema

- IPS Teodosie nu va fi prezent vineri, 29 februarie 2024 la Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei pentru ca este reținut la Constanța, la „capataiul unui fiu duhovnicesc“.

- In interiorul simbolului orașului de la malul marii se lucreaza la foc continuu, echipele de lucratori fiind extrem de atenți la fiecare detaliu, potrivit FocusPress. Simbol al celui mai mare port al Romaniei, Cazinoul de pe faleza orașului Constanta a fost inaugurat in 1910. Lucrarile de reabilitare…

- Instanta a constatat ca vinovatia inculpatului este mult mai mica decat cea a victimei fiind stabilita la proportia de 25 . Asta in timp ce vinovatia victimei in ansamblul producerii accidentului si a decesului a fost stabilita la proportia de 75 , dupa cum este mentionat si la dosarul cauzei. Avand…

- Claudia Patrașcanu a avut un mic accident vestimentar, iar cand și-a dat seama de cele intamplate s-a rușinat. Artista se pregatea sa mearga la tribunal cand a observat ca i-a jucat feste camașa.Claudia Patrașcanu a publicat pe rețelele de socializare un filmuleț in care le povestea fanilor sai cum…

- Contractul ndash; in valoare de 799.996,03 de lei ndash; a fost atribuit companiei Gaspeco L amp; D SA. Potrivit Termene.ro, platforma consultata la data de 20 decembrie 2023, Gaspeco L amp; D SA are sediul social in Bucuresti, a fost fondata in ianuarie 1996, se ocupa de intermedieri in comertul cu…

- Consiliul Executiv Judetean al PMP Constanta a decis, in cadrul sedintei din 9.12.2023, excluderea lui Adrian Viorel Stan, fost primar al orasului Techirghiol, a lui Laurentiu Papu si Ablez Gihan din partid, hotararea fiind adoptata cu unanimitate de voturi Nemultumiti de decizia partidului, cei trei…

- Piers Morgan a ieșit din casa sa din centrul Londrei, dupa verdictul dat in cazul piratarii telefoanelor Prințului Harry, și a citit o declarație presei, in care neaga orice implicare in „spargerea” telefonului și obținerea ilegala de informații, transmite BBC.