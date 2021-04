Cristi Borcea, tată din nou! Își dorește cu ardoare al 10-lea moștenitor Cristi Borcea, tata din nou! Da, ați citit bine, afaceristul, soțul Valentinei Pelinel, vrea sa fie tatic la puterea a 10-a. Mai vreau un copil. Dupa groaza traita in timp ce a fost internat cu COVID-19, controversatul afacerist avand un lung dosar de probleme de santate (cardiopatie ischemica, bypass coronarian, hipertensiune arteriala, intoxicație cu metale grele), acesta experiența chinuitoare l-a facut pe fostul acționar de la FC Dinamo sa-și doreasca din ce in ce mai mult un nou moștenitor, sa devina tata din nou. Pana la 51 de ani, Cristi Borcea a facut noua copii cu patru femei. Cu Mihaela… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

