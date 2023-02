„Eu nu prea cer pentru ca trebuie sa dau altora. Nu aș vrea sa faca calculele, pentru ca ne prinde campionatul viitor, ce inseamna cheltuielile pentru noua copii, cu școli, cu case, cu bone, cu mașini și inca 20 de persoane, care nu fac parte din cei care ajuta copiii, ma refer la șoferi, bone,” a spus Borcea.Cristi Borcea este casatorit pentru a treia oara, dar are noua copii cu patru femei. Din prima casnicie, cea cu Mihaela, au rezultat doi baieți și o fata: Patrick, Melissa și Angelo. Din cel de-al doilea mariaj, cel cu Alina Vidican, ii are pe George Alexandru și Gloria. In timp ce era casatorit…