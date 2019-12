Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile se petrec in familie, impreuna cu oamenii dragi, iar asta se aplica sI in cazul Mihaelei Borcea. Fosta sotie a lui Cristi Borcea a petrecut alaturi de fostul actionar de la Dinamo, de copiii pe care ii are cu acesta: Patrick, Melissa si Angelo, dar alaturi de ea l-a avut sI pe iubit.

- Alex Bodi a fost si este rasfatat de toate fetele din viata lui. Afaceristul si-a aniversat ziua de nastere intr-un club bucurestean, eveniment de la care nu avea cum sa lipseasca Bianca Dragusanu, sotia lui in acte, dar si fosta partenera de viata, Raluca. Si fetitele lui i-au urat "la multi ani",…

- Bianca Dragușanu a impresionat pe toata lumea, in acest weekend, cu ocazia zilei de naștere a soțului ei. Vedeta i-a dat gata pe fani, dupa ce s-a afișat in ipostaze extrem de prietenești cu fosta soție a soțului ei.

- Mihaela Borcea traiește o frumoasa poveste de dragoste. Fosta soție a lui Cristi Borcea și-a refacut viața sentimentala și radiaza de fericire. Mihaela Borcea, in varsta de 49 de ani, a luat viața de la capat dupa divorțul de Cristi Borcea, cei doi ramanand in relații foarte bune dupa desparțire. Cu…

- Fosta doamna Borcea s-a schimbat cu mult, in anii care au trecut de la momentul in care ea și fostul acționar de la Dinamo au semnat actele de divorț. Mihaela pare sa se fi transformat intr-atat și datorita relației sale cu Sorin Carp, aceasta fiind și mai indragostita ca niciodata. Din ultimele apariții,…

- Alina Vidican are probleme cu legea. Fosta soție a lui Cristi Borcea risca sa i se deschida dosar penal pentru incalcarea anumitor reguli și restricții. Alina Vidican s-a mutat in America dupa desparțirea de Cristi Borcea, tatal celor doi copii ai sai și se pare ca a devenit…o fire mai rebela și spunem…

- Alina Vidican a intrat in vizorul polițiștilor din Florida din cauza modului agresiv de a șofa, motiv pentru care s-a ales cu 160 de dolari scoși din buzunare. Alina Vidican a ajuns de nerecunoscut! Cum arata fosta sotie a lui Cristi Borcea la trei ani de la divort FOTO Alina Vidican,…