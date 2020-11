Criptomoneda - viitorul casinourilor online

Stiri pe aceeasi tema

- Bucharest's General Mayor, Nicusor Dan, wrote, on Facebook, that he had an online discussion with representative of the European Commission regarding the heating system in Bucharest and the financing of necessary investments to modernize the network to distribute the thermal agent, according to AGERPRES."We…

- Presedintele Klaus Iohannis arata ca Romania se situeaza mult sub media Uniunii Europene in privinta integrarii tehnologiei digitale sau a utilizarii serviciilor online, punctand ca viitoarea guvernare trebuie sa se dedice consolidarii avantajelor competitive pe care tara noastra le detine.…

- Uniunea Europeana trebuie sa aiba o reactie proportionata fata de Rusia dupa atacul care l-a vizat pe disidentul Aleksei Navalnîi, afirma ministrul german de Extene, Heiko Maas, apreciind ca nu vor putea fi evitate sanctiunile împotriva Moscovei."Statele membre UE vor decide de…

- Oficialii grupului Renault au anunțat in aceasta seara ca, pe 15 octombrie, va debuta Renault eWays, „un eveniment unic dedicat mobilitații electrice de astazi si de maine”. Conform grupului francez in perioada 15 – 26 octombrie 2020, Groupe Renault ii invita pe doritori sa afle mai multe despre viziunea…

- VIITORUL CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Florin Chivulete va arbitra meciul VIITORUL - CRAIOVA, ajutat de asistentii Marius Nicoara și Andrei Constantinescu. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT si LOOK PLUS transmit, luni, de la ora 21:00, VIITORUL CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE. VIITORUL CRAIOVA…

- Ghidul școlar pentru clasele primare mai prevede „utilizarea metodelor/instrumentelor de evaluare specifice invațarii online (testul online, portofoliul electronic, proiectul etc.)” și „postarea portofoliului electronic pe platforma, acolo unde este posibil; utilizarea portofoliului electronic pentru…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, la Adevarul Live, ca Uniunea are „o mie de motive” sa dea jos Guvernul Orban, susținand ca „este un haos total in țara”, dar a precizat ca va lua o decizie in ziua votului moțiunii de cenzura. Kelemen a apreciat, totodata, ca, in perspectiva alegerilor…

- Social-democratii isi aleg viitorul lider. Marcel Ciolacu si Eugen Teodorovici se lupta sa obtina sefia PSD. Congresul este organizat in condiții speciale, din cauza restricțiilor impuse pentru prevenirea noului coronavirus. Peste 1500 de reprezentanti ai organizatiilor PSD din toata tara vor decide,…