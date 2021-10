Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de handbal feminin a Romaniei a trait un meci dramatic in Austria și a scos un egal in preliminariile Euro 2022, 33-33. La pauza, echipa noastra a avut un avantaj de cinci goluri, dar totul s-a schimbat in partea secunda a partidei de la Viena, atunci cand am marcat in ultima secunda și am…

- Naționala feminina de handbal incepe seria meciurilor importante din aceasta toamna. Primele doua: confruntarea de maine de la Mioveni cu Insulele Feroe, apoi de la Viena, cu Austria (10 octombrie), ambele in preliminariile Campionatului European din 2022. „Sunt doua meciuri extrem de importante,…

- In primavara acestui an, Guvernul a facut un site in care se poate afla incidența și restricțiile aferente fiecarei localitați. Bistrița are incidența sub 1/1.000 și e FARA restricții, conform site-ului. In primavara acestui an, Guvernul a pus la dispoziția romanilor site-ul RESTRICȚII.RO . Decizia…

- Romania menține Republica Moldova in zona verde in noua lista actualizata a statelor cu risc epidemiologic. Intre timp, pe lista galbena au intrat Spania, care a ieșit din zona roșie, și Austria, care se afla in zona verde. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista statelor cu…

- Antrenorul nationalei de handbal feminin, Adrian Vasile, a facut declaratii privind componenta lotului pentru Campionatul Mondial din acest an, precum si despre adversarele decise la tragerea la sorti de joi seara. In urma tragerii la sorti a fost stabilita componenta celor opt grupe la CM2021,…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va evolua in grupa C, la Campionatul Mondial din acest an, cu reprezentativa Norvegiei si cele care se vor clasa pe locurile 3 si 4 in Campionatul Asiei, programat in septembrie. Capitanul nationalei, Cristina Neagu, nu va lua parte la CM, iar revenirea sa…

- Storis, prima aplicație de audiobooks, e-books și podcasts conceputa in Romania, pregatește expansiunea internaționala și vrea sa fie prezenta pe opt piețe europene, in afara Romaniei, pana in 2026. Prima extindere va cuprinde Estonia și Moldova, teritorii in care aplicația va fi debuta pana in 2022.…