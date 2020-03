Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea este una dintre cele mai bune prezentatoare tv. Vedeta a slabit si se lupta in continuare cu kilogramele in plus, deoarece isi doreste sa ajunga la silueta care a consacrat-o. In ultima perioada, s-a saturat de toate persoanele care comenteaza fara sens, asa ca, a pus piciorul in prag!

- Raluca Moianu arata perfect la 50 de ani, fara prea mult efort. Prezentatoarea tv a avut dintotdeauna o silueta impecabila, fara sa recurga la tot felul de diete.In schimb, fosta vedeta de televiziune mananca destul de puțin dintotdeauna, așa ca formele ei practic nu au fost niciodata in pericol.Raluca…

- Celebra Raluca Moianu, prezentatoarea emisiunii Iarta ma, care a intrat in sufletele multor romani la vremea respectiva, a ajuns la 50 de ani, insa, surprinzator, vedeta arata mai bine ca la 20 de ani.

- Cum arata sedinta foto de familie facuta de Ela Craciun. Vedeta face anual acest lucru! Traditia a fost respectata si anul acesta, vedeta pozand alaturi de cei trei copii ai sai intr-un cadru de poveste. Mai intai sedinta foto a avut loc in aer liber, pe un camion cu brazi de Craciun, de unde si-au…

- Amalia Nastase este o femeie fericita. Vedeta si-a vazut visul implinit dupa ce a reusit sa slabeasca 32 de kilograme. Acum are o silueta de invidiat, insa pentru ca sa se mentina la greutatea actuala face eforturi mari in ceea ce priveste alimentatia.

- Adelina Pestrițu are o silueta de invidiat, insa o intreține cu multe sacrificii. Vedeta face antrenamente la sala de fitness , dar are mare grija și la ceea ce mananca. Adelina Pestrițu, in varsta de 32 ani, este influencer, prin urmare trebuie sa aiba mare grija la imaginea sa. Aceasta a povestit…