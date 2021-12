Stiri pe aceeasi tema

- Un țaran analfabet din județul Buzau, care a ingrozit o țara intreaga, a fost penultimul infractor condamnat la moarte in Romania. Se intampla la sfarșitul anilor ‘80, dupa o serie de crime comise cu o atrocitate greu de imaginat. Criminalul a acționat vreme de patru ani numai in noaptea dintre ani.…

- Marius Csampar este, fara dar și poate, cel mai sangeros criminal din istoria Romaniei. Criminalul este acum extrem de activ pe rețelele de socializare, mai ales dupa ce a facut și o colaborare cu celebrul manelist Dani Mocanu și iata ca a facut marturisiri la care nimeni nu s-ar fi așteptat despre…

- Avem noi imagini cu criminalul din Arad. Ucigașul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona in timp ce s-a intors acasa cu geamantanul gol, dupa ce a ucis-o și mai apoi a incendiat-o pe micuța Antonia, pe un camp de langa un cimitir. Fetița de doar patru anișori, care fusese diagnosticata…

- Barbatul a fost operat de medici dupa ce a incercat sa-si ia viata, iar anchetatorii l-au audiat pentru a afla motivele care au stat in spatele incendierii casei in care locuia cumnata lui insarcinata si a injunghierii acesteia in inima.

- In timp ce este acuzat de fapte grave, asociate celor de crima organizata, Seif Duduianu, lider al gruparii care l-a șantajat pe Florin Salam, se razboiește cu polițiștii care l-au prins incalcand legea.

- Ucigasul supranumit „Zodiac” a inspaimantat California la sfarsitul anilor ’60 si inceputul anilor ’70 ai secolului trecut. Ar fi comis 37 de crime, dar numai cinci ii sunt imputate direct. Pe langa crime, a ramas in memoria multora prin mesajele sale codate care fascineaza si astazi. La cinci secole…

- O echipa formata din 40 de anchetatori americani pretind ca l-au identificat pe „Ucigașul dupa zodiac”, la 52 de ani de la comiterea faptelor, dupa ce au spart mesajele codate pe care le trimitea.

- Agențiile de aplicare a legii din SUA au precizat ca inca investigheaza cazul „Zodiac Killer” (Ucigașul Zodiac), in timp ce anchetatori independenți au afirmat miercuri ca au rezolvat misterul cu privire la identitatea persoanei din spatele crimelor in serie ramase nerezolvate timp de peste 5 decenii.