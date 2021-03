Criminalul din Onești ajunge în AREST Autorul dublei crime din Onești, Gheorghe Morosan, a fost externat, luni, din spital și transferat in arestul Poliției. Barbatul a fost internat in unitatea medicala la inceputul lunii martie, a fost operat dupa ce forțele de ordine au tras de 9 ori in el, starea sa de sanatate fiind acum buna. ”Avea 9 plagi impușcate. […] The post Criminalul din Onești ajunge in AREST appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

