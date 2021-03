Criminalul de la Onești a fost operat și e conștient. Polițiștii vor să îl audieze Medicii de la Spitalul din Onești au declarat ca Gheorghe Moroșanu este conștient acum, dupa intervenția pe care au facut-o in cursul zilei de ieri. Agresorul a fost impușcat de polițiști in momentul in care a fost imobilizat, medicii spunand ca au scos 9 gloanțe din corpul barbatului. Medicii spun ca Gheorghe Moroșan a fost […] The post Criminalul de la Onești a fost operat și e conștient. Polițiștii vor sa il audieze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Gheorghe Moroșan, criminalul de la Onești, va fi audiat atunci cand starea de sanatate ii va permite acest lucru. Dupa ce a sechestrat și injunghiat doi muncitori, a fost impușcat de catre forțele de ordine cu bile de cauciuc. Agresorul a fost dus la Spitalul din Onești unde a fost operat. Criminalul…

- Gheorghe Morosan, barbatul care i-a ucis pe cei doi electricieni in apartamentul pe care il pierduse, a fost salvat de medicii de la Spitalul din Onesti, acolo unde lucreaza si sotia unei victime.

- Paul Iștoan, fratele unuia dintre barbații uciși de agresorul de la Onești, a povestit pentru Sursa Zilei cum a decurs acțiunea polițiștilor inainte de dubla crima. Barbatul spune ca polițiștii erau relaxați, neeechipați complet și l-au liniștit tot timpul, spunandu-i ca agresorul este calm și nu iși…

- Nenorocirea s-a intamplat luni, in Onești. Barbatul de 60 de ani a venit la apartamentul pe care il pierduse, se pare in urma unei executari judecatorești și i-a sechestrat pe cei doi muncitori angajați sa renoveze apartamentul, potrivit Mediafax. Fostul proprietar se pare ca nu se impacase cu gandul…

