- Cumplitele fapte s-au petrecut vinerea trecuta la Darvari, in județul Mehedinți. Barbatul care și-a petrecut mai bine de jumatate din viața in inchisoare a intrat peste adolescenta de 17 ani in casa, a aruncat cu benzina peste ea și i-a dat foc. Fostul deținut era monitorizat de poliție pentru…

- Criminalul Turnagiu Ion, cel care a incendiat-o pe adolescenta din Mehedinti dupa ce aceasta a depus o plangere la Politie pentru viol, a declarat in fata instantei ca vrea sa fie plasat in arest la domiciliu, deoarce are „relatii” si o poate ajuta pe victima sa se recupreze.

- O fata de 17 ani din localitatea Darvari, județul Mehedinți, a fost incendiata de un barbat care a stropit-o cu benzina și i-a dat foc. Individul era eliberat dupa ce stat 25 de ani in inchisoare (dintr-o pedeapsa de 90 de ani) pentru ca fusese gasit vinovat de uciderea a cinci persoane. Tanara are…

- fata de 17 ani din localitatea Darvari, județul Mehedinți, a fost incendiata de un barbat care a stropit-o cu benzina și i-a dat foc. Cei doi se cunoscusera online și discutau pe rețelele de socializare, scrie HotNews. Polițiștii din Mehedinți a anunțat ca se fac cercetari pentru tentativa de omor,…

