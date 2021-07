Criminalul de la Corbu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile Barbatul de 29 de ani care a violat o tanara la Corbu, județul Constanța, și l-a ucis pe tatal acesteia , dupa ce a intrat in casa peste ei, a fost arestat preventiv sambata, 3 iulie, pentru 30 de zile! Masura a fost luata de Tribunalul Constanța, informeaza portalul Replica . Individul, care a fost a fost arestat preventiv vineri seara , și-a recunoscut faptele, iar Tribunalul a decis azi ca barbatul sa fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorul Viorel Teliceanu, șef Secției Urmarire Penala din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanța, a declarat ca criminalul consumase droguri… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

