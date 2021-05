Criminalul care a deschis focul într-o școală din Rusia: M-am crezut Dumnezeu. În mine s-a trezit un monstru Un adolescent de 19 ani a comis un atac armat la o școala din Kazan, Rusia. La scurt timp dupa atac, baiatul a fost reținut și audiat de catre oamenii legii. Agresorul susține ca a realizat ca el ar fi Dumnezeu, iar ulterior s-a transformat intr-un monstru, urand toți oamenii. Barbatul pretinde ca nu are probleme de ordin psihologice și neaga faptul ca are o mama. “M-am crezut Dumnzeu. Pur si simplu am consientizat asta, iar vara in mine s-a trezit un monstru si am inceput sa-i urasc pe toti. Eu mereu i-am urat pe toti. Nu incercati sa-mi asociati vreo prostie psihologica. Nimeni nu mi-a zis,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

