- Doi foști soldați Wagner capturați și-au descris experiențele de lupta cu grupul de mercenari din Ucraina, pentru CNN. Cei doi luptatori au fost recrutați din inchisoare, noteaza The Guardian . Aceștia au luptat impreuna in Ucraina și povestesc ca au fost capturați in „primul val”, in apropiere de satul…

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a raspuns duminica la comparatiile dintre el si Rasputin, care l-a tratat pe fiul ultimului tar de hemofilie, spunand ca treaba lui nu este sa stopeze sangerarea, ci sa verse sangele inamicilor Rusiei, informeaza Reuters.

- Intr-un interviu televizat, președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a condamnat acțiunile grupului paramilitar rus Wagner vizand recrutarea in Serbia de mercenari care sa se angajeze in luptele din Ucraina. Modalitatea folosita a fost difuzarea de anunțuri in presa sarba cu oferte ”interesante” pentru…

- In comentariile publicate vineri prin intermediul serviciului sau de presa și care, aparent, vizeaza instituția de aparare a Rusiei, Evgheni Prigojin s-a plans de "lupte interne, corupție, birocrație și oficiali care vor sa ramana in funcțiile lor" și de ceea ce el a

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat marti seara, 10 ianuarie, ca orasul Soledar din estul Ucrainei a fost cucerit de oamenii sai dupa mai multe zile de lupte grele, potrivit informatiilor furnizate de agentia de presa TASS, citata de Agerpres. Un grup de soldati ucraineni…

- Yevgeny Prigojin, șeful gruparii de mercenari Wagner, a declarat marți ca forțele sale au capturat intregul oraș minier Soledar, ceea ce ar reprezenta prima victorie majora a Rusiei din ultimele luni, transmite The Guardian, In ciuda acestei afirmațiii, sursele de la fața locului indica faptul ca luptele…

- Ministerul de Externe al Coreei de Nord a negat acuzația potrivit careia ar fi furnizat muniții Rusiei, pe care a numit-o „nefondata”, și a denunțat Statele Unite pentru ca au furnizat armament Ucrainei, a relatat vineri agenția oficiala de știri KCNA, conform The Guardian. Aceste declarații vin dupa…

- Administrația președintelui american Joe Biden ia in considerare desemnarea grupului paramilitar Wagner ca organizație terorista straina, pe fondul eforturilor continue de a impune Rusiei sancțiuni pentru razboiul din Ucraina, a declarat un oficial american, relateaza CNN.