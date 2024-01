Un barbat din Sri Lanka, urmarit international dupa o crima comisa la Bucuresti, in 1991, a fost prins in Germania. El a fost dat in urmarire in anul 2013, fiind condamnat la 19 ani de inchisoare. Victima, ucisa intr-un apartament din Capitala, a fost infasurata intr-un covior, iar trupul aruncat in Lacul Morii. ”La data […] The post Criminal urmarit internațional din 1991, prins in Germania. Cadavrul victimei, gasit in Lacul Morii din Capitala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .