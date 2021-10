Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din New Jersey care a folosit aplicații de dating pentru a intalni 3 femei pe care le-a ucis, in urma cu 5 ani, a fost condamnat la 160 de ani de inchisoare, in urma unui proces in care s-a dezvaluit ca acesta a fost prins cu ajutorul rețelelor sociale.

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost gasi vinovat joi de finantarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012, la doar sapte luni dupa ce a mai fost condamnat pentru coruptie si trafic de influenta, transmite EFE. Tribunalul a considerat ca Sarkozy, sef al statului intre 2007 si 2012,…

- O patrula de ordine publica din cadrul Poliției Orașului Oravița, formata dintr-un polițist și un jandarm, a depistat in acest weekend, pe raza orașului, un barbat de 60 de ani, condamnat pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și violare de domiciliu. „Pe numele barbatului…

- Azi-noapte, Claudiu și Andrei, politisti in cadrul Biroului Rutier Focșani faceau parte din dispozitivul care acționa pentru siguranța rutiera-prevenirea consumului de alcool, in municipiul Focșani. In jurul orei 01.00, au observat ca o persoana care conducea din sens opus, la vederea echipajului de…

- Justitia britanica a condamnat vineri la cinci ani si trei luni de inchisoare un barbat care a injunghiat mortal noua pisici din Brighton intr-un interval de cateva luni, semanand groaza printre proprietarii de feline din statiunea balneara din sudul Angliei, relateaza agentiile AFP si DPA, informeaza…

- Un barbat din statul american Georgia acuzat ca a ucis opt oameni in trei saloane de cosmetica din apropiere de Atlanta, in martie, a pledat "vinovat" marti la patru acuzatii de omucidere si a fost condamnat la inchisoare pe viata, informeaza dpa. Robert Aaron Long, care are 22 de ani, a ajuns…

- Un afgan de 22 de ani a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata pentru tentative de crime in Suedia, dupa ce a atacat sapte persoane cu un cutit in martie in oraselul Vetlanda, a anuntat justitia, relateaza AFP. Tribunalul din Eksjo (sud) a estimat ca "este clar" ca acuzatul si-a dat…