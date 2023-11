Criminal căutat de Poliție în Galați și Vaslui după ce și-a ucis concubina cu bestialitate De șase zile, polițiștii cauta in nordul județului Galați și in zona limitrofa din județul Vaslui pe Mihai Negruț, un barbat de 52 de ani care și-a ucis cu bestialitate concubina, lovind-o cu un obiect din metal. Crima care a ingrozit localnicii din zona s-a produs vineri, in satul Cotoroaia, din comuna galațeana Cerțești, situata la granița cu județul Vaslui. Este zona cea mai saraca din județul Galați, in care consumul de alcool este singura distracție. Aflat sub influența alcoolului, Mihai Negruț, in varsta de 52 de ani, fost cioban, s-a certat cu concubina sa, venita sa locuiasca cu el dintr-o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

