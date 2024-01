Stiri pe aceeasi tema

- La data de 9 ianuarie 2024, in jurul orei 21:10, politistii Politiei orasului Piatra Olt au fost sesizati cu privire la faptul ca, la o locuinta de pe strada Victoriei, din orasul Piatra Olt, un barbat ar fi lovit o femeie cu securea in zona capului.La fata locului, s a deplasat o echipa complexa de…

- Jaful urmat de moartea victimei a avut loc pe 6 noiembrie, in jurul orelor 2 dimineața. Pe 7 noiembrie, seara, suspecții deja petreceau intr-un restaurant din Sibiu fara sa știe ca victima lor, omul de afaceri Adrian Kreiner, murise la spital.Vestea i-a fost data telefonic unuia dintre criminali de…

- Un roman de 23 de ani este suspectat ca ar fi ucis doua romance rezidente in Sicilia, Italia. Acestea se cunoșteau și locuiau la doar 200 de metri una fata de celalalta. Una dintre cele doua romance avea corpul carbonizat, iar cealalta a fost injunghiata de mai multe ori. A fost interogat de polițiști,…

- Tanarul care a ucis doua romance in Italia, una dintre ele fiind din Cluj, a fost arestat de catre autoritațile italiene, crima dubla fiind confirmata. Citește și: Cadavrul unei clujence a fost gasit carbonizat in Italia! Primele indicii duc la o crima dubla! Tanarul in varsta de 24 de ani, despre care…

- Sportivii din lotul de canotaj care vor fi prezenți la JO de la Paris vor locui la doar 20 de minute de baza unde se vor desfașura intrecerile, a asigurat președinta ANS, Elisabeta Lipa. Delegația Romaniei mizeaza pe canotaj, sportul cel mai prolific in competiții importante in ultimii ani, sa caștige…

- Familia unui roman decedat in Italia, intr-un accident rutier, a primit despagubiri in valoare de 1.290.000 de euro, precum și plata unei pensii lunare in valoare totala de 3.400 de euro, potrivit rotalianul.com . Soția barbatului și cei trei copii ramași fara tata, au fost reprezentați de firma Up…

- O drama cutremuratoare s-a desfașurat in provincia Torino, regiunea Piemont, unde o femeie de 63 de ani, originara din Romania și-a gasit sfarșitl. Incidentul a avut loc in seara zilei de joi, 16 noiembrie, cand femeia ar fi plecat sa culeaga ciuperci.

- Aproximativ 1.700 de femei au murit, in cursul anului 2022, in Romania, din cauza cancerului de col uterin, afirma medicul Liana Ples, specialist in obstetrica-ginecologie. Ea explica faptul ca infectia care provoaca aceasta maladie poate fi depistata din timp, insa in numeroase situatii, din cauza…