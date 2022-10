Crimă șocantă: Și-a ucis soția cu sânge rece în prezența copilului Un barbat de 53 de ani a fost reținut de polițiști sambata seara, dupa ce și-a ucis soția de 49 de ani. Apelul la 112 a fost dat de copilul in varsta de 14 ani. Crima șocanta s-a petrecut in orașul Pantelimon. Potrivit IPJ Ilfov, la fața locului s-au deplasat imediat polițiști orașului Pantelimon pentru activitațile specifice din competența, iar la adresa indicata au gasit o femeie, in varsta de 49 de ani, care prezenta leziuni traumatice la nivelul pieptului. La fața locului s-a deplasat și un echipaj medical, care a efectuat manevre de resuscitare, insa in cauza, a fost declarat decesul victimei.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

