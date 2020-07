Crimă şocantă la Londra: Adolescent înjunghiat mortal în plină zi BUCURESTI, 9 iul – Sputnik, Doina Crainic. In cartierul West Dulwich din sudul Londrei a fost chemata politia miercuri, dupa ce a fost raportat un incident sangeros, fiind vorba de o crima prin injunghiere in Seeley Drive, potrivit mylondon.news. © REUTERS / KAI PFAFFENBACHAtac armat in Germania: Mulți morți și raniți! Suspectul a fost gasit - Video La fata locului au ajuns urgent politisti și echipe de la Serviciul de Ambulanța din Londra, pe strada Kingswood Estate, unde au gasit un tanar in varsta de 18 ani cu rani grave provocate de injunghiate. In ciuda eforturilor serviciilor… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

