- Au aparut primele imagini de pe camerele de supraveghere cu crima produsa la Targu Jiu, inainte de noaptea de Revelion. Pe filmarea care, va avertizez, are un puternic impact emotional, se vede cum mai multe persoane par sa aiba o discutie in contradictoriu, iar cateva clipe mai tarziu cearta degenereaza.

Accident rutier grav in Maramureș. Trei mașini facute praf. Trei persoane ranite in urma impactului Accident rutier grav la Satu Nou de Jos. Trei autoturisme implicate implicate in eveniment.

- Sfarșit cumplit, vineri dimineața, pentru o femeie de 47 de ani, din Ramnicu Sarat. Femeia s-ar fi așezat pe șinele de cale ferata și a așteptat sa vina trenul, fiind izbita mortal de garnitura Regio care circula pe relația Ghimeș-Buzau. Mecanicul din locomotiva nu a mai avut timp sa opreasca trenul…

- Crima oribila in Capitala, in sectorul 4. Un barbat de 64 de ani a fost omorat in bataie marti noapte. Omul s-ar fi trezit la usa cu doi dintre fostii chirisi, potrivit Antena3. Pe fondul unor neintelegeri mai vechi legat de actele intocmite in momentul inchirierii, dar si legat de o suma de bani, intre…

- Accident cumplit in Maramureș. O persoana a murit in urma impactului UPDATE: La volanul autoturismului se afla un tanar de 20 de ani. Victima, de 65 de ani, a fost surprinsa de autoturism in timp ce traversa strada neregulamentar, fara sa se asigure. Șoferul nu se afla sub influența bauturilor alcoolice.…

- Un adolescent de 17 ani din judetul Botosani a fost injunghiat mortal de propria mama. Dupa ce si-au ucis fiul femeia a incercat sa se sinucida. A fost insa gasita de politisti si dusa la spital. Cel mai probabil va fi mai apoi retinuta si cercetata pentru omor.

- Un iranian in varsta de 30 de ani a fost ucis in noaptea de marti spre miercuri, la Berlin, impins sub rotile unei rame de metrou, in timp ce incerca sa impiedice niște barbati sa agreseze o persoana intr-un scaun cu rotile, potrivit justitiei si presei locale, relateaza AFP, potrivit news.ro.Victima…

- In cursul dupa-amiezii de sambata, 12 octombrie, la o casa din comuna Lapus a izbucnit un incendiu. A rezultat o victima, mai precis o tanara in jur de 20 de ani, care a fost preluata de EPA SMURD Targu Lapus. Incendiul a fost lichidat de catre SVSU. La fata locului ar putea interveni elicopterul SMURD…