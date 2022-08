Stiri pe aceeasi tema

- O crima cumplita zguduie linistea cartierului aradean Aurel Vlaicu. Un tanar tunisian a fost ucis cu sange rece de doi studenti marocani, in apartamentul in care acestia din urma locuiau cu chirie. Totul a inceput in seara de joi. Victima a mers in apartamentul celor doi tineri marocani, la invitatia…

- Crima in vestul țarii. Doi studenți marocani, acuzați ca au sugrumat un tanar tunisian. Scene de groaza s-au scurs vineri noaptea in cartierul Vlaicu. Un tanar tunisian a ramas fara suflare; doi cetațeni marocani, studenți in Arad, au fost reținuți și, ulterior, arestați preventiv pentru 30 de zile...

- Crima fara precedent noaptea de joi spre vineri, la Arad. Doi studenți marocani au sugrumat un alt student tunisian. Incidentul a avut loc probabil pe fondul consumului de alcool și droguri. Poliția a intervenit vineri dimineața. Cei doi studenți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

- O crima infioratoare a avut loc astazi in Bacau, dupa un conflict in trafic. Un barbat de 53 de ani a lovit oglinda retrovizoare a altui autoturism in timp ce se afla la volan. Ulterior a inceput un scandal imens, iar pana la crima a mai fost doar un pas.

- O instanța din orașul american Portland a condamnat o scriitoare de romane, care este autoarea unui eseu intitulat „Cum sa-ți omori soțul”, pentru uciderea prin impușcare a soțului ei in urma cu patru ani de zile, transmite The Guardian.Viața bate filmul, Nancy Crampton Brophy a fost condamnata dupa…

- Un tanar de 29 de ani a fost gasit fara suflare pe teritoriul unei foste bai din Balți. Corpul neinsuflețit al vitimei a fost descoperit joi seara de catre o locuitoare a municipiului, care a anunțat oamenii legii.

- Procurorul Marcelo Pecci din Paraguay, un specialist in lupta impotriva traficului de droguri, a fost asasinat marți, 10 mai, de criminali care au debarcat cu un jet-ski pe plaja paradisiaca a unei insule columbiene din Caraibe, unde iși petrecea luna de miere. Cinci anchetatori columbieni au fost trimiși…