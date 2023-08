Stiri pe aceeasi tema

- Langa noi: Soț și soție din Iași, gasiți morți la malul marii. El era inecat, ea cu gatul taiat Doi soți din Iași au avut parte de un sfarșit tragic. Aceștia au fost gasiți decedați la malul marii, la Gura Portiței, dupa ce gazdele la care locuiau și-au dat seama ca nu au mai revenit la cazare, relateaza…

