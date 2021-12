Stiri pe aceeasi tema

- Jacqueline Avant, soția cunoscutului producator de muzica, antreprenor și producator de film, Clarence Avant, a fost impușcata mortal in casa ei miercuri dimineața. Jacqueline Avant este și soacra CEO-ului Netflix Ted Sarandos, iar anunțul crimei a fost facut de un purtator de cuvant al Netflix.

- Crima din gelozie in orasul Cahul. Un barbat de 49 de ani si-a impuscat mortal sotia și soacra dintr-o arma de vanatoare deținuta ilegal. Totul s-a intamplat aseara, intr-un bloc din centrul orasului. Oamenii legii au fost anuntati de fiul celor doi soti.

- Crima ingrozitoare in Neamt! Un barbat si-a injunghiat fetitele gemene, dupa o cearta cu sotia, Politistii au intervenit de urgenta sambata dimineata intr-un apartament din Roman, unde s-a petrecut crima oribila. In jurul orei 8, a fost inregistrat un prim apel 112, efectuat de un vecin, cu privire…

- CRIMA ȘOCANTA in Romania. Un tata și-a injunghiat fiicele gemene in inima: „Imi pare rau ca n-a fost și soacra aici” CRIMA ȘOCANTA in Romania. Un tata și-a injunghiat fiicele gemene in inima: „Imi pare rau ca n-a fost și soacra aici” In cursul dimineții de sambata, polițiștii din Neamț au intervenit…

- Publicatia rusa Novaia Gazeta a denuntat joi, la implinirea a 15 ani de la asasinarea jurnalistei Anna Politkovskaia, prescrierea raspunderii penale pentru persoana ori persoanele, inca necunoscute, care au ordonat aceasta crima, informeaza France Presse.