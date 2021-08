Crima la Cernavoda!: Principalul suspect in cazul uciderii profesoarei Cristina Palu a cerut sa fie lasat acasa

Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul victimei a fost descoperit in ziua de 08 aprilie 2021, zi in care inculpatul a fost depistat pe raza comunei Deleni, ocazie cu care s a stabilit ca incerca sa se sinucida, dupa ce ingerase otava de sobolani si antigel. Romica Cosmin Harabor, din Medgidia, principalul suspect in cazul uciderii…

- Tribunalul Constanta a decis arestarea preventiva a barbatului din din localitatea Tortoman, judetul Constanta, acuzat de crima Oficial Solutia pe scurt: In baza art. 226 Cod proc.pen.: Admite sesizarea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. In baza art 202 alin. 3 Cod prioc.pen.,…

- Romica Cosmin Harabor, din Medgidia, principalul suspect in cazul uciderii profesoarei Cristina Palu, din Cernavoda, recent trimis in judecata, ramane in stare de arest preventiv. Decizia a fost luata azi de Tribunalul Constanta, instanta care a respins cererea inculpatului de inlocuire a masurii preventive…

- Romica Cosmin Harabor, din Medgidia, principalul suspect in cazul uciderii profesoarei Cristina Palu, din Cernavoda, a fost trimis in judecata Dosarul se afla la Tribunalul Constanta. Potrivit anchetatorilor, la data de 06 aprilie 2021, in locuinta acesteia din orasul Cernavoda, inculpatul a ucis o…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta solicita azi mentinerea in stare de arest preventiv a lui Romica Cosmin Harabor. Cel in cauza este principalul suspect in cazul mortii profesoarei Cristina Palu, din Cernavoda. Cererea magistratilor va fi analizata azi de judecatorii Tribunalului…

- Romica Cosmin Harabor, din Medgidia, principalul suspect in cazul uciderii profesoarei Cristina Palu, din Cernavoda, ramane in arest preventiv Decizia a fost luata azi de Tribunalul Constanta. Iata decizia magistratilor Admite propunerea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta . In baza…

- Potrivit anchetatorilor, inculpatul a ucis o in scop de jaf pe victima, prin strangularea cu o chinga din material textil.Romica Cosmin Harabor, din Medgidia, principalul suspect in cazul uciderii profesoarei Cristina Palu, din Cernavoda, afla azi daca ramane in arest preventiv ori daca va fi pus in…