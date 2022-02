Crimă într-un bloc din Giurgiu. Un bărbat și-a înjunghiat soția O femeie de 35 de ani, din Giurgiu, a fost gasita moarta in apartamentul in care locuia impreuna cu soțul. Criminalul a fost prins in scurt timp: era chiar soțul victimei.Joi seara, puțin dupa ora 20, Poliția era sesizata, printr-un apel la 112 ca o femeie din cartierul Tineretului fusese injunghiata de catre soț. In baza sesizarii, la fața locului s-au deplasat polițiștii, fiind solicitat sprijinul unui echipaj medical SMURD, care a constatat decesul femeii de 35 de ani din municipiul Giurgiu. La scurt timp, barbatul de 45 de ani, din municipiul Giurgiu – care, dupa crima, fugise din apartament… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O crima terifianta a ingrozit orașul Giurgiu, acolo unde un barbat și-a injunghiat mortal soția, iar mai apoi, a parasit domiciliu. Cei care au alertat autoritațile au fost niște rude ale femeii, care au declarat ca femeia a fost atacata de barbat. La fața locului au intervenit medicii, dar din pacate,…

- Alerta s-a dat dupa ce o femeie a sunat la 112 și a reclamat ca o ruda de-a sa, in varsta de 35 de ani, a primit o lovitura de cuțit in zona gatului, chiar din partea soțului, in varsta de 45 de ani, potrivit Realitatea de Giurgiu .Polițiștii sosiți la locul faptei au chemat un echipaj SMURD, care…

- Un barbat și-a injunghiat mortal soția, in orașul Giurgiu, și a fugit. A fost prins in scurt timp, anunța Mediafax. Poliția orașului Giurgiu a fost sesizata, joi seara, de catre o femeie, ca o ruda a sa a fost injunghiata la gat de catre soț. Polițiștii au cerut ajutorul unui echipaj medical…

- Soțul liderei opoziției din Belarus, Serghei Tihanovski, a fost condamnat marți la 18 ani de inchisoare pentru incitare la ura sociala și tulburari in masa. Serghei Tihanovski, vlogger, a primit o condamnare la inchisoare de 18 ani pentru tulburari in masa și incitare la ura sociala. Procesul a fost…

- Un tanar marocan, student la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) Iasi, este suspectat ca ar fi implicat in uciderea celor doi tineri la Ias i, procurorii cerand arestarea lui in lipsa. Acesta este banuit ca a parasit țara. Surse din randul anchetatorilor afirma ca acesta ii cunostea pe cei doi…

- Un barbat care și-a ucis sotia și cei trei copii mici inainte de a se sinucide falsificase un certificat Covid și s-a temut ca autoritațile ii vor lua copiii dupa descoperirea faptei, a anunțat marți un procuror german, informeaza Hotnews .Polițiștii germani au descoperit cadavrele a doi adulți, ambii…

- Mihai Dodan avea 87 de ani si locuia singur in casa din localitatea Mogosesti, scrie Realitateadeiasi.net . Vecinii barbatului povestesc ca motivul pentru care a fost ucis este o suma mai mare de bani. Se zvonea in sat ca ieseanul avea mai multi bani stransi in casa, iar hotii au intrat peste el si…