Cei doi oameni ai strazii condamnati in cazul crimei de acum doi ani din incinta fostei fabrici de tigarete au scapat mai ieftin in fata judecatorilor. Curtea de Apel le-a redus substantial pedepsele acordate in prima instanta, scazand 11 ani din totalul sentintelor. Avocatii din oficiu ai celor doi au reusit sa-i convinga pe magistrati ca nu a fost vorba de o crima, ci de loviri cauzatoare de moarte. Mai mult, ei au cerut chiar achitarea. In iulie anul trecut, Tribunalul ii condamnase pe Stefan Amolioaei si pe Octavian Chele la 11, respectiv 18 ani de inchisoare dupa un incident soldat cu un…