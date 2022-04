Crimă abominabilă – o femeie și tatăl ei, uciși în propria casă Poveste teribila in Calarasi. Un tata si fiica sa au fost ucisi de chirias. Individul, recidivist, n-ar mai fi avut bani sa-si plateasca datoriile si ar fi fost rugat sa plece din casa. Doar ca n-a vrut sa plece cu mana goala si a vrut sa-i jefuiasca. Socant, chiar ucigasul a sunat la 112 si a anuntat crimele, dupa ce ar fi incercat sa-si stearga urmele. Barbatul de 71 de ani locuia impreuna cu fiica sa de 41 de ani si nepoata. O camera o inchiriasera unui barbat. Cum datoriile individului se tot adunau, oamenii i-au spus sa-si faca bagajele si sa plece. Doar ca, barbatul a vrut sa se razbune.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

