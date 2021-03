Crezi că Andreea Esca e frumoasă? Incredibil cum arăta mama ei în tinerețe /FOTO Esca a avut de la cine sa moșteneasca frumusețea, mama sa fiind una din femeile fatale ale anilor ’70, al carei farmec nu trecea neobservat. Cu par blond, trasaturi fine, frumoase și o silueta impecabila, Lucia Esca (79ani). Esca: ”Dupa mama intorceau capul toți colegii mei de liceu și cred ca și unii parinți” ”Dupa mama mea intorceau capul toți colegii mei de școala și de liceu și cred ca și unii parinți. De ea ma intreaba și acum, daca ma intalnesc cu ei. (…)Dormea machiata și cand o intrebam de ce, imi zicea: “Daca vine cutremurul și trebuie sa ieșim in strada, sa fiu aranjata” (..) Mama mea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

