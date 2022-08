Creveți contaminați cu bacterii, retrași de la vânzare din Kaufland și Carrefour Toate loturile de creveți provenite din Franța, puse la vanzare in magazinele Kaufland și Carrefour au fost retrase de la vanzare, din cauza prezenței unei bacterii care da probleme digestive. ”Va informam ca datorita prezentei Vibrio vulnificus in materia prima utilizata pentru loturile de produse finite S.C.NOVEAST SEAFOOD S.R.L. ( distribuitor S.C.ADRIATIC SEA FISH S.R.L.) […] The post Creveți contaminați cu bacterii, retrași de la vanzare din Kaufland și Carrefour appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

