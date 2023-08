Crevedia după dezastru: Case distruse complet și oameni disperați, după ce și-au pierdut toată agoniseala Circa 3.000 de locuitori din Crevedia au fost evacuați sambata noaptea, din cauza exploziilor la stația GPL. La intoarcerea acasa, daca se mai poate spune așa, unii au avut un adevarat șoc: au aflat ca nu mai au nimic sau le sunt deteriorate complet casele. Drama este cu atat mai mare, cu cat nici macar n-au putut sa vada cu ochii lor in ce stare se afla locuințele, pentru ca accesul in zona este interzis – doar urgențele sunt permise- pana la momentul in care este eliminat complet pericolul altor explozii. Potrivit datelor comunicate de catre autoritați, trei case au fost distruse complet, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

