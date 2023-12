Creştinismul înregistrează o creştere la nivel mondial La nivel mondial se inregistreaza o creștere surprinzatoare a numarului de creștini, depașind pentru prima data 2,6 miliarde, potrivit „Studiului cu privire la creștinismul mondial” elaborat de Centrul de Cercetare PEW din Washington, scrie cotidianul grec Naftemporiki, preluat de Rador Radio Romania și Hotnews. „Creștinismul crește cu o rata anuala de 1,18%, adica cu 30 de milioane de credincioși. In fiecare zi comunitatea creștina crește cu aproximativ 82.000 de oameni. In 2023, numarul creștinilor din intreaga lume va depași pentru prima data 2,6 miliarde”, se arata in studiul PEW Center. Biserica… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

