Creşteri salariale la bugetari, în plină criză. Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede majorările Legea completeaza anexa nr. III la Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. „Incepand cu drepturile salariale aferente lunii urmatoare celei in care intra in vigoare prezenta lege, cuantumul brut al salariilor de baza de care beneficiaza personalul din cadrul Institutului pentru studierea problemelor minoritatilor nationale se majoreaza cu 100%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare", prevede actul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

