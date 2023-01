Creşterea preţurilor proprietăţilor imobiliare din Dubai ar putea încetini în 2023 Preturile ar urma sa creasca cu aproximativ 5% in acest an, dupa ce au avansat cu 11% in 2022, ceea ce in sine a fost o incetinire de la o crestere de 21% in 2021, a declarat pentru Reuters Richard Waind, director general al grupului Betterhomes. ”Ratele (mai mari) ale dobanzilor nu au eliminat cererea de baza. Dar cu siguranta au un impact asupra dorintei si capacitatii oamenilor de a plati mai mult pentru proprietati”, a spus Waind, care a spus ca piata a acceptat totusi dobanzi in crestere si un dolar puternic. ”Suntem, evident, mai putin expusi la ratele dobanzilor aici datorita prevalentei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

