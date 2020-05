Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, spune ca nu isi schimba declaratia privind dublarea alocatiilor si cresterea pensiilor. Ea a mentionat, insa, ca nu gestioneaza bugetul si nu are informatiile necesare pentru a face afirmatii despre imposibilitatea sau regandirea unui alt tip de crestere fata de…

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, citat de Agerpres. ”Daca, in ceea ce priveste cresterea pensiilor, care erau in bugetul initial,…

- Guvernul reevalueaza cheltuielile, in contextul pandemiei. Cițu: Presiunile pe buget sunt foarte mari. Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, dublarea alocatiilor nu este cuprinsa in buget Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, dar dublarea alocatiilor nu este cuprinsa in bugetul…

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "La alocatii lucrurile au fost clare. Dublarea alocatiilor nu a fost facuta la timp,…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu a exclus, joi, o dublare a alocatiilor pentru copii in 2020 si a pus sub semnul intrebarii majorarea punctului de pensie cu 40%, prevazuta in legea pensiilor si cuprinsa in bugetul pe 2020. El a spus insa ca nu a vazut niciun proiect de lege privind reducerea cheltuielilor…

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu."La alocatii lucrurile au fost clare. Dublarea alocatiilor nu a fost facuta la timp,…

- Senatorul Liviu Pop a declarat ca PNL refuza dublarea alocațiilor copiilor. Prioritațile lor sunt legate de "cum sa NU dubleze alocațiile, cum sa NU creasca pensiile, cum sa NU majoreze salariile și cum sa NU recupereze prejudiciile cauzate statului roman", a mai spus...