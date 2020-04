Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis atrage atenția asupora deficitului bugetar generat de criza COVID-19: Vom avea o situatie complicata a bugetului. Este nevoie de bani mai multi la sanatate publica Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Guvernul va trebui sa faca "o analiza cuprinzatoare" si sa reevalueze…

- "Prin aceasta epidemie, avem o criza care nu este, din pacate, doar o criza de sanatate publica, ci este o criza care afecteaza intreaga economie, care va afecta bugetul. Va fi nevoie sa se declare o creștere, probabil semnificativa, a deficitului bugetar. Este nevoie de bani mai mulți, pe de alta parte,…

- Amanarea oficiala a alegerilor locale este doar o chestiune de timp. Ludovic Orban a declarat, pentru Agerpres, ca Guvernul lucreaza la o ordonanta de urgenta pentru prelungirea mandatelor alesilor locali. Cat priveste data alegerilor, aceasta ar putea fi stabilita pentru luna septembrie. Surse politice…

- Potrivit acestora, premierul Ludovic Orban a avut marti o videoconferinta cu presedintii organizatiilor judetene ale PNL pentru a-i consulta in privinta amanarii scrutinului. "Toata lumea a fost clar in favoarea amanarii alegerilor. S-a discutat despre luna septembrie, dar nu a fost inca luata o decizie",…

- Monica Anisie, ministrul Educației, nu ia in calcul posibilitatea inghețarii anului școlar 2019 – 2020.Șefa invațamantului exclude varianta, mai ales ca nicio țara din lume nu a ajuns in situația de-a apela la aceasta masura radicala. Anisie le-a transmis parinților, elevilor, studenților și cadrelor…

- Guvernul analizeaza eventuala amanare a plații impozitului pe venit pentru persoane fizice, pe fondul epidemiei de coronavirusul, dar nu pentru toata lumea, ci doar acolo unde sunt probleme, a anunțat ministrul finanțelor, Florin Cițu.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut luni o serie de precizari privind cresterea pensiilor si a alocatiilor in acest an, in contextul in care PSD nu ar fi precizat care ar putea fi sursele de finantare.

- Klaus Iohannis a semnat luni decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2020 și decretul pentru promulgarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020. Doar trei instituții au suferit o scadere a cheltuielilor și anume Ministerul Sanatații, Casa Naționala de Asigurari…