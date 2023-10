Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) a inrautatit estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 2,4% cat estima in aprilie, pana la 2,2%, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook”, publicat marti de institutia financiara. Conform noilor prognoze ale FMI, economia romaneasca…

- Traim intr-o lume unde schimburile financiare și deciziile legate de investiții pot fi complexe și pot genera consecințe semnificative asupra starii noastre financiare. In acest context, serviciile de intermediere financiara joaca un rol esențial in economia moderna. Dar ce reprezinta mai exact aceste…

- Cresterea economica a Romaniei incetineste. Produsul Intern Brut a crescut in primul semestru cu 1,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica.

- Bazata pe un consum al populației aflat in scadere (din cauza scumpirilor și al costului vieții), economia iși reduce turația principalului motor. Fața de primul trimestru, in cel de-al doilea creșterea a fost de 0,9%, mai arata Statistica .Reducerea economiilor facute in pandemie, prețurile ridicate…

