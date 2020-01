Stiri pe aceeasi tema

- ​”Avem un început calm de an în România, cursul euro închizând anul sub 4,78 lei și nu a derapat semnificativ pâna acum. Ratele ROBOR au crescut în a doua jumatate a anului din cauza plaților consistente efectuate înainte de sfârșitul anului,…

- "Pe partea de cheltuieli, este clar ca a trebuit sa aratam o reducere ca procent din PIB, suntem un Guvern responsabil, care trebuie sa repare ceea ce s-a stricat in ultimii 3 ani de zile, promisiunea noastra fata de Comisia Europeana este ca vom reveni la un deficit sub 3% din PIB in 2022. In discutiile…

- Tinta de deficit bugetar cash pe anul 2020 este estimata la 3,59- din PIB (40,545 miliarde de lei), iar deficitul ESA la 3,58- din PIB, urmand ca acesta sa ajunga in anul 2023 la 1,94- din PIB, incadrandu-se astfel in prevederile regulamentelor europene. Deficitul de cont curent este prognozat la 10,6…

- Guvernul mizeaza anul viitor pe o crestere a veniturilor cu aproape 10%, asemanatoare cu cea din acest an, si a cheltuielilor cu doar 7,1%, la jumatate fata de ultimii doi ani, in timp ce economia este asteptata sa creasca cu 4,1%, potrivit strategiei fiscal bugetare publicate de Ministerul Finantelor.

- Autoritațile estimeaza o creștere economica de 4%, pentru acest an, și o creștere a PIB-ului nominal de la 1031,0 miliarde lei, cât s-a avut în vedere la prima rectificare bugetara, la 1040,8 miliarde lei, reiese din proiectul de rectificare publicate de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).„Conform…

- Mii de cadre didactice venite din intreaga Croatie au manifestat luni la Zagreb si s-au angajat sa continue greva pana cand guvernul va raspunde solicitarilor de crestere a salariilor in invatamant, informeaza dpa potrivit Agerpres. Profesorii au lansat o greva "circulara", afectand alternativ scolile…

- Pentru 2020 si 2021, Comisia anticipeaza incetinirea cresterii economice la 3,6%, respectiv la 3,3%. In cazul deficitului bugetar, acesta se va accentua la 4,4% in 2020 si la 6,1% in 2021. Pentru deficitul de cont curent, estimarile Comisiei indica un nivel de 5,1% in acest an, de 5,3% in 2020 si…

- PIB-ul Romaniei inregistreaza in acest an ”o usoara crestere” Foto: Arhiva. Comisia Europeana se asteapta la o încetinire a economiei românesti anul viitor la 3,6%, se arata în previziunile economice de toamna. Prognoza mai arata ca Produsul Intern Brut înregistreaza…