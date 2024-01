Stiri pe aceeasi tema

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a efectuat verificari la Pensiunea restaurant Genesa Dumbravița, fiind vorba de un control operativ. In urma verificarilor au fost descoperite numeroase probleme. Acestea se refera la practici comerciale incorecte; produse alimentare cu data durabilitații…

- Primele scumpiri resimțite de romani, inca din prima zi a anului, sunt cele de la alimente, in urma noilor masuri fiscale care au intrat in vigoare in 2024Este vorba, in primul rand, de majorarea TVA de la 5% la 9% pentru alimente de calitate superioara, așa cum sunt cele bio și tradiționale, potrivit…

- In Monitorul oficial a fost publicata HG nr. 1336/2023 ce modifica amplu normele de aplicare ale Codului fiscal. Consultantul fiscal Adrian Bența a analizat acest document, dezvoltand situația vanzarilor de bauturi nealcoolice dulci din perspectiva accizelor, vanzarea de produse alimentare cu zahar…

- Reprezentantii ANPC au transmis vineri, printr-un comunicat de presa, ca a fost verificat restaurantul Gargantua din Sectorul 2 al Capitalei. ”Deja la a doua abatere, la fel de grava ca prima, acest operator economic pare fie ca nu poate, fie ca nu vrea sa respecte legea si, automat, pe dumneavoastra.…

- Doua femei din Cluj, cercetate pentru FURT in Alba: Au sustras produse alimentare, in valoare de peste 1.000 de lei, din magazinul unei benzinarii Doua femei din Cluj sunt cercetate pentru FURT in Alba. Acestea au sustras produse alimentare, in valoare de peste 1.000 de lei, din magazinul unei benzinarii.…

- Comercializarea de produse alimentare pregatite in bucatariile personale se ridica la o valoare totala de pana la 1.2 miliarde de euro pe an, reprezentand intre 15 și 20% din industria de foodservice din Romania, au anunțat reprezentanții Hospitality Culture Institute in cadrul evenimentului Food&Beverages…