- Pana astazi, 8 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.761 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 528 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 209 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au…

- Infecțiile cu coronavirus se mențin„in creștere ușoara” a spus ministrul Sanatații NeluTataru. Vor mai fi decese insa in perioada urmatoare, pentru casunt „o serie” de cazuri critice in terapiile intensive. Pentrumoment insa nu exista pericolul blocarii spitalelor, a precizatTataru. Cifrele actuale…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, marți, ca numarul infecțiilor cu noul tip de coronavirus se menține intr-o creștere ușoara. Nelu Tataru a mai precizat ca in weekend au fost prelucrate...

- Pana marți, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 762 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. De asemenea, opt persoane au decedat, iar Romania a intrat in ”zona galbena”. Pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul…

- Pana astazi, 21 martie 2020, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 367 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID 19, a transmis la ora 13.00 Grupul de Comunicare Strategica. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, transmisa ieri, 20 martie, ora 13.00, au fost inregistrate…

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost inregistrate alte 16 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 7 in Iași, 2 in Suceava, 2 in Neamț și cate unul in Ialomița, Mureș, Botoșani, Bistrița…

- O femeie de 73 de ani din județul Buzau și un barbat de 60 de ani din București sunt ultimele doua cazuri de infectare cu coronavirus confirmate in Romania. In total, in țara noastra au fost confirmate 17 cazuri, dintre care cinci s-au vindecat. Va reamintim masurile luate de autoritați pentru evitarea…