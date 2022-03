Stiri pe aceeasi tema

- Popularitatea liderului de la Kremlin crește spectaculos dupa invazia Ucrainei. Circa 83% dintre ruși susțin acțiunile lui Vladimir Putin in țara vecina, arata un sondaj al Institutului independent Levada, citat de AFP.

- „Ofensiva lui Putin este blocata in ciuda tuturor distrugerilor pe care le face armata sa zi de zi. Trebuie sa auda adevarul (Putin - n.red.), trebuie sa auda adevarul, sa opreasca luptele și sa incerce sa gaseasca o soluție diplomatica”, a declarat, miercuri, cancelarul german in fața Bundestagului,…

- Șefii serviciilor americane de informații sunt de parere ca președintele Vladimir Putin considera conflictul din Ucraina drept „un razboi pe care nu-și poate permite sa-l piarda”. In opinia lor, acest lucru sugereaza ca, foarte probabil, liderul de la Kre

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a primit joi un apel telefonic de la președintele rus Vladimir Putin și s-a oferit sa medieze discuțiile dintre Moscova și Kiev, in contextul in care Rusia iși continua invazia in Ucraina, scrie CNN. Fii la curent cu cele mai noi…

- Academicieni, scriitori, jurnalisti si alti reprezentanti ai societatii civile ruse au lansat o rara „scrisoare deschisa" catre presedintele Vladimir Putin in care „condamna categoric actiunilor militare ale Federatiei Ruse in Ucraina", noteaza CNN. Scrisoarea este semnata de 1.200 de studenti, profesori…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, „fabrica amenintari care nu exista”, a acuzat duminica purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, la scurt timp dupa ce Moscova a anuntat ca-si pune in alerta „fortele de descurajare” ale armatei ruse, care pot include si o componenta nucleara, transmite AFP.…

- Oficialii de la Moscova susțin ca trupele rusești nu țintesc obiective civile in Ucraina. Totuși, in nici 3 zile de cand președintele rus Vladimir Putin a dat ordinul de invadare a Ucrainei, 198 de civili au fost uciși. Armele rusești au lovit o gradinița și mai multe blocuri de locuințe, relateaza…

- Marea Britanie a avertizat joi Moscova ca lucreaza impreuna cu partenerii ei occidentali la sanctiuni cu un impact major vizand sectorul financiar rus in cazul unei invazii rusesti in Ucraina, relateaza Reuters. Rusia a comasat circa 100.000 de soldati in apropiere de frontiera ucraineana…