Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 381 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.709 teste efectuate (din care 853 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (2014), Lugoj (19), Dumbravița (18) și Giroc (17). Coeficientul infectarilor cumulate […] Articolul Creștere semnificativa a coeficientului de infectare in Timișoara și mai multe localitați din județ. Opt focare active in județ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .