Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva” din Iași ar putea avea patru noi cabinete in ambulatoriu, respectiv Cardiologie, Diabet zaharat, Nutritie si Boli metabolice, Gastroenterologie pediatrica, Reumatologie. Spitalul a obținut deja avizul favorabil de la Directia de Sanatate Publica,…

- Cel mai in varsta pacient infectat cu Sars-Cov-2, ingrijit cu succes la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” din Iași, este o femeie in varsta de 101 ani, cu comorbiditați care ii puteau pune viața in pericol. Inițial, pacienta a fost internata la Spitalul Municipal Pașcani cu tuse productiva…

- Primele cazuri de "Flurona" termen folosit de specialisti pentru a descrie coinfectia (infectia simultana) cu virusul gripei sezoniera si COVID-19, au fost diagnosticate in cadrul Spitalul Clinic de Boli Infectioase"Sf. Parascheva inca de la finele anului trecut. Este vorba despredoi pacienti: un barbat…

- Cel puțin 65 de pacienți au fost internați la la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” din Iași, din Ajunul Craciunului și pana in prezent. Cei mai mulți dintre ei au fost diagnosticați cu afecțiuni ale aparatului respirator superior și cu tulburari digestive, a precizat managerul unitații…

- In judetul Iasi au fost infiintate centre de evaluare unde se asigura asistenta medicala pediatrica in cazul virozelor respiratorii, pentru a reduce aglomeratia si timpul de asteptare in unitatile de primiri urgente. In acest sens, a fost modificat ordinul ministrului Sanatatii nr. 1.513/2020. Astfel,…

- Un bebeluș de numai șapte luni, diagnosticat cu meningita, a fost salvat de o echipa multidisciplinara de medici de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” din Iași. Meningita meningococica este o boala de cel mai inalt nivel de urgenta, pentru ca evoluția poate fi fulminanta și decesul…

- Dr. Florin Roșu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfanta Parascheva” din Iași, a transmis detalii cu privire la cazul unui bebeluș de 7 luni care a fost gasit cu meningita meningococica și care a fost tratat inițial la Spitalul Clinic de Urgența pentru copii„ Sf. Maria” Iași, apoi la…

- De la inceputul lunii noiembrie, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi au ajuns 34 de persoane care au fost muscate de animale. Intr-o singura zi au fost evaluati si tratati 19 pacienti, cei mai multi fiind muscati de caini si pisici. Fie a fost vorba despre animale pe care…