Creştere alarmantă a numărului de infectări cu coronavirus. 460 de îmbolnăviri în ultimele 24 de ore! Numarul infectarilor cu COVID-19 a crescut alarmat in ultimele 24 de ore, perioada in care au fost raportate 460 de noi cazuri. In aceeasi perioada au fost raportate zece decese ale unor persoane infectate cu coronavirus. Este cel mai mare numar de cazuri din 22 aprilie. In schimb, in judetul Timis n-a avut loc nicio ... The post Crestere alarmanta a numarului de infectari cu coronavirus. 460 de imbolnaviri in ultimele 24 de ore! appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 25 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25.286 cazuri de persoane infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 460 noi cazuri de imbolnavire, fata de miercuri - 321. Pana astazi, au decedat 1.565 persoane…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, miercuri, la 18.594 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate 165 de noi imbolnaviri. In acelasi timp sunt inregistrate 1.219 decese, iar 12.162 de persoane s-au vindecat. Numarul pacientilor in stare…

- Pana astazi, 7 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 14.499 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.144 au fost declarate vindecate și externate, 876 decedate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica,…

- Rusia a raportat vineri o crestere zilnica record a numarului de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, la o zi dupa ce prim-ministrul Mihail Misustin a anuntat ca a fost diagnosticat cu COVID-19 si a intrat in izolare, informeaza Reuters.

- Continua sa vina vesti bune in privinta infectarilor cu COVID-19 in judfetul Timis. De la ultima informare facuta de Grupul de Comunicare Strategica, au aparut doar trei noi cazuri de imbolnaviri. In total, in Timis au fost infectate 454 de persoane. La nivel national au fost anuntate 327 de noi cazuri.…

- Numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 50 in Prahova, conform raportarii oficiale de vineri, in crestere cu 28% fata de numarul care era anuntat pana miercuri, de 39. Joi, in judet erau raportate 48 de cazuri. La nivel national, numarul de imbolnaviri tocmai a depasit 8.000, iar…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.479 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 53 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Pana astazi, 4 aprilie, ora 12.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.613 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 329 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica,…